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МИД Узбекистана отреагировал на авиакатастрофу в Казахстане

Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. В результате погибли 38 человек.

Источник: Reuters

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов от имени внешнеполитического ведомства республики выразил соболезнования в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний» в Казахстане, которое произошло накануне.

«Мы глубоко опечалены трагической авиакатастрофой в Актау, Казахстан, которая унесла жизни многих людей. От имени Министерства иностранных дел Узбекистана выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших в это трудное время».

написал он в своем Telegram-канале.

Также Саидов пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Глубокую скорбь в связи с катастрофой самолета AZAL, которая унесла жизни многих людей, включая граждан Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и РФ, выразил и Генсек ООН Антониу Гутерриш.

Напомним, что летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, выжили 29 человек.

В Азербайджане создана специальная комиссия для расследования обстоятельств трагедии и объявлен однодневный траур.

Тела 38 погибших в результате крушения лайнера авиакомпании Azerbaijan Airlines под Актау доставлены в центр судмедэкспертизы, опознаны семь человек.

Психологи Центра медицины катастроф оказывают помощь родственникам погибших, прибывшим в Актау.

Спасательные службы завершили поиски на месте катастрофы самолета близ Актау.