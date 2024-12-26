МИД Узбекистана отреагировал на авиакатастрофу в Казахстане

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов от имени внешнеполитического ведомства республики выразил соболезнования в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний» в Казахстане, которое произошло накануне.
«Мы глубоко опечалены трагической авиакатастрофой в Актау, Казахстан, которая унесла жизни многих людей. От имени Министерства иностранных дел Узбекистана выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших в это трудное время».
Также Саидов пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Глубокую скорбь в связи с катастрофой самолета AZAL, которая унесла жизни многих людей, включая граждан Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и РФ, выразил и Генсек ООН Антониу Гутерриш.
Напомним, что летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, выжили 29 человек.
В Азербайджане создана специальная комиссия для расследования обстоятельств трагедии и объявлен однодневный траур.
Тела 38 погибших в результате крушения лайнера авиакомпании Azerbaijan Airlines под Актау доставлены в центр судмедэкспертизы, опознаны семь человек.
Психологи Центра медицины катастроф оказывают помощь родственникам погибших, прибывшим в Актау.
Спасательные службы завершили поиски на месте катастрофы самолета близ Актау.