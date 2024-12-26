Силовики пресекли попытку теракта, к которому причастен свердловчанин

Целью теракта было убийство руководителя предприятия оборонно-промышленного комплекса. По предварительной информации, теракт был спланирован украинскими спецслужбами. Машину топ-менеджера намеревались взорвать, для чего участники группировки установили слежку за автомобилем и в удобный момент заложили в него подрывное устройство.
По подозрению в подготовке теракта задержаны семеро жителей российских регионов, в том числе — Свердловской области и Пермского края. Трое из задержанных — несовершеннолетние. Представители украинских спецслужб координировали деятельность своих подопечных, общаясь с ними в онлайн-мессенджерах. За ликвидацию сотрудника ОПК участникам группировки пообещали солидное вознаграждение.
«Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 и п. “а” ч. 2 ст. 205 УК РФ “Покушение на террористический акт в составе группы по предварительному сговору”, — сообщает ЦОС ФСБ. — Задержанные дают признательные показания и активно сотрудничают со следствием».