Силовики пресекли попытку теракта, к которому причастен свердловчанин

По подозрению в подготовке теракта задержаны семеро жителей российских регионов, в том числе — Свердловской области и Пермского края. Трое из задержанных — несовершеннолетние. Представители украинских спецслужб координировали деятельность своих подопечных, общаясь с ними в онлайн-мессенджерах. За ликвидацию сотрудника ОПК участникам группировки пообещали солидное вознаграждение.