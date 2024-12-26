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Мошенники лишили денег очередную жительницу Хабаровского края

Женщина взяла кредит и перевела преступникам почти 2,7 млн рублей.

Источник: Freepik

Мошенники по-прежнему успешно похищают деньги у граждан, используя схему с оформлением займов на их имя и необходимостью получения «зеркального» кредита для спасения средств. Очередной жертвой обмана стала жительница района имени Лазо. Женщина поверила, что ей звонит сотрудник правоохранительных органов, и по его инструкции перевела на чужой счёт почти 2,7 млн рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Неизвестный написал жительнице поселка Хор в мессенджере, что в двух банках оформляют кредиты на ее имя. Позже позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов, подтвердил эту информацию и объяснил, что для предотвращения мошеннических действий женщина должна взять кредит и перевести все средства на «безопасные» счета. Поверив аферисту, потерпевшая перечислила на указанный счет 2 миллиона 678 тысяч рублей.

Такая схема обмана — одна из самых распространенных, сотрудники полиции разыскивают мошенников или дропперов — людей, на чьи карты переводят деньги жертвы обмана. Об одном из успешных случаев расследования рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

В Комсомольске-на-Амуре прокуратура через суд взыскала 1 млн рублей в пользу обманутой телефонными мошенниками женщины.

В апреле прошлого года ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником полиции и сообщил о попытке злоумышленников оформить кредиты на ее имя и необходимости перевести денежные средства на «безопасный счет». В подтверждение своих слов он направил комсомольчанке ложную повестку о вызове ее для дачи пояснений в прокуратуру Хабаровского края. Поверив мошеннику, женщина перевела 1 млн рублей, деньги поступили на счет жителя Республики Татарстан.

Прокуратура через суд потребовала взыскать с владельца банковской карты сумму неосновательного обогащения и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 230 тыс. рублей.