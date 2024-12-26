Мошенники лишили денег очередную жительницу Хабаровского края

В апреле прошлого года ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником полиции и сообщил о попытке злоумышленников оформить кредиты на ее имя и необходимости перевести денежные средства на «безопасный счет». В подтверждение своих слов он направил комсомольчанке ложную повестку о вызове ее для дачи пояснений в прокуратуру Хабаровского края. Поверив мошеннику, женщина перевела 1 млн рублей, деньги поступили на счет жителя Республики Татарстан.