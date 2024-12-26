Виновника аварии из Зимы приговорили к четырем годам в колонии поселения

В Зиме вынесли приговор 44-летнему виновнику аварии. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД и прокуратуре Иркутской области, в начале июля этого года пьяный водитель за рулем «Тойоты Эстима», поворачивая налево, не пропустил встречную машину «Тойота Королла». Автомобили столкнулись.
Пьяный водитель уснул за рулем. ГУ МВД по Иркутской области.
— В ДТП 42-летняя женщина, которая сидела на пассажирском сиденье седана, получила множественные переломы и ушибы. Ей был причинён тяжкий вред здоровью, — уточнили в ведомстве.
Подсудимый признал вину, рассказал, что уснул за рулем, поэтому и выехал на встречку. Сейчас огласили приговор — лишение свободы сроком на четыре года в колонии поселения.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что два ребенка попали под колеса авто в Ангарске за сутки. Известно, что школьники перебегали дорогу вне пешеходного перехода.