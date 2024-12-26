Виновника аварии из Зимы приговорили к четырем годам в колонии поселения

В Зиме вынесли приговор 44-летнему виновнику аварии. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД и прокуратуре Иркутской области, в начале июля этого года пьяный водитель за рулем «Тойоты Эстима», поворачивая налево, не пропустил встречную машину «Тойота Королла». Автомобили столкнулись.