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В Новосибирске вынесен приговор женщине за убийство собаки

В Новосибирске 49-летняя женщина была осуждена за жестокое убийство своего питомца.

Источник: AP 2024

Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Инцидент произошел в ночь на 24 ноября прошлого года. В состоянии алкогольного опьянения женщина нанесла своему псу по кличке Степа пять ударов трубой по голове, в результате чего животное скончалось на месте. Чтобы скрыть следы преступления, подсудимая попыталась расчленить и избавиться от останков собаки.

Останки животного были обнаружены местными жителями, которые сообщили о находке в социальные сети и СМИ. После этого прокуратура инициировала проверку, и в полиции было возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными, повлекшего за собой смерть животного.

Женщина признала свою вину и объяснила свои действия тем, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, она пошла в ванную, а собака укусила ее за руку. В ответ на это она избила пса. Следует отметить, что ранее женщина не имела судимостей и официально не работала.

Суд признал ее виновной в жестоком обращении с животными и назначил наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Наказание было назначено условно с испытательным сроком в один год. Приговор еще не вступил в законную силу.