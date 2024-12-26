В Новосибирске вынесен приговор женщине за убийство собаки

Женщина признала свою вину и объяснила свои действия тем, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, она пошла в ванную, а собака укусила ее за руку. В ответ на это она избила пса. Следует отметить, что ранее женщина не имела судимостей и официально не работала.