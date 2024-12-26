Нижегородка продала квартиру и перевела мошенникам 9,5 млн рублей

Она рассказала, что ей звонили мужчины, которые представились сотрудниками правоохранительных органов и банка. Звонившие предупредили ее, что некие злоумышленники пытаются оформить кредит под залог ее квартиры. Чтобы избежать потери жилья и отменить подозрительную сделку, пенсионерке предложили составить фиктивный договор купли-продажи и перевести деньги на «безопасный» счет. Также мошенники запугали ее возможностью уголовного преследования за перевод средств в недружественное государство.