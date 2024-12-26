Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородка продала квартиру и перевела мошенникам 9,5 млн рублей

63-летняя пенсионерка обратилась в полицию Сормовского района Нижнего Новгорода, сообщив о том, что осталась без жилья после общения по телефону с мошенниками.

Источник: РИА "Новости"

Она рассказала, что ей звонили мужчины, которые представились сотрудниками правоохранительных органов и банка. Звонившие предупредили ее, что некие злоумышленники пытаются оформить кредит под залог ее квартиры. Чтобы избежать потери жилья и отменить подозрительную сделку, пенсионерке предложили составить фиктивный договор купли-продажи и перевести деньги на «безопасный» счет. Также мошенники запугали ее возможностью уголовного преследования за перевод средств в недружественное государство.

Находясь под давлением и постоянными угрозами, женщина согласилась на все их требования. Продав свою квартиру, она через банкоматы в разных частях города перевела 9 450 000 рублей на указанные счета.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут необходимые следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на раскрытие этого преступления.