Нижегородка продала квартиру и перевела мошенникам 9,5 млн рублей

Она рассказала, что ей звонили мужчины, которые представились сотрудниками правоохранительных органов и банка. Звонившие предупредили ее, что некие злоумышленники пытаются оформить кредит под залог ее квартиры. Чтобы избежать потери жилья и отменить подозрительную сделку, пенсионерке предложили составить фиктивный договор купли-продажи и перевести деньги на «безопасный» счет. Также мошенники запугали ее возможностью уголовного преследования за перевод средств в недружественное государство.
Находясь под давлением и постоянными угрозами, женщина согласилась на все их требования. Продав свою квартиру, она через банкоматы в разных частях города перевела 9 450 000 рублей на указанные счета.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут необходимые следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на раскрытие этого преступления.