В Челябинской области потерявшая троих детей семья получит помощь

Администрация Чесменского района и министерство соцотношений Челябинской области пообещали помочь семье, в которой из-за пожара погибли трое детей.
— Будет рассмотрен вопрос о выделении муниципального жилья, а также о выделении средств на организацию похорон. Кроме материальной помощи, при необходимости с семьей будет работать психолог, — сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Сейчас супругов приютили у себя родственники.
Губернатор Алексей Текслер отправил в Чесменский район министра общественной безопасности Александра Гриба. Глава министерства должен будет разобраться в причинах пожара и провести заседание районной комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
Напомним, дом в поселке Беловка сгорел накануне. Погибли дети трех, пяти и семи лет.
Семья считалась благополучной, сыновья посещали детский сад.
Причиной пожара, по заключению экспертов, стал неисправный электроудлинитель.
В Следственном комитете после гибели детей возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Напомним, накануне загорелся также дом многодетной семьи в селе Бродокалмак. Пострадали мать и восьмилетняя дочь. Девочка умерла в больнице от ожогов.