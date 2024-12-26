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В Челябинской области потерявшая троих детей семья получит помощь

Губернатор отправил министра общественной безопасности в Чесменский район, где при пожаре погибли трое детей.

Источник: ГУ МЧС по Челябинской области

Администрация Чесменского района и министерство соцотношений Челябинской области пообещали помочь семье, в которой из-за пожара погибли трое детей.

— Будет рассмотрен вопрос о выделении муниципального жилья, а также о выделении средств на организацию похорон. Кроме материальной помощи, при необходимости с семьей будет работать психолог, — сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Сейчас супругов приютили у себя родственники.

Губернатор Алексей Текслер отправил в Чесменский район министра общественной безопасности Александра Гриба. Глава министерства должен будет разобраться в причинах пожара и провести заседание районной комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Напомним, дом в поселке Беловка сгорел накануне. Погибли дети трех, пяти и семи лет.

Семья считалась благополучной, сыновья посещали детский сад.

Причиной пожара, по заключению экспертов, стал неисправный электроудлинитель.

В Следственном комитете после гибели детей возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Напомним, накануне загорелся также дом многодетной семьи в селе Бродокалмак. Пострадали мать и восьмилетняя дочь. Девочка умерла в больнице от ожогов.

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