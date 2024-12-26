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Двоих жителей Волгоградской области задержали за оправдание терроризма

Сотрудники регионального УФСБ России задержали двоих местных жителей, которых подозревают в публичном оправдании террористической деятельности в сети Интернет.

Установлено, что 45-летний и 34-летний местные жители разместили в публичном доступе видеохостинга комментарии, оправдывающие террористическую атаку на Белгородскую область, которую 1 апреля 2022 года совершили представители ВСУ с использованием двух боевых вертолетов, а также диверсии, проводимые военизированным националистическим объединением «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией) в марте и мае 2023 года в Брянской и Белгородской областях.

В отношении мужчин возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области.

Устанавливаются все обстоятельства преступления.