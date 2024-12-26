В Волгограде из-за ДТП на Горнополянском путепроводе разорвало пополам иномарку

— В 500 метрах от дома № 3а по путепроводу Горнополянский водитель совершил наезд на световую опору, после чего произошло опрокидывание. В результате ДТП пассажиры в возрасте 22, 23 и 30 лет были доставлены в ГКБ «СМП № 25», — рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.