Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде из-за ДТП на Горнополянском путепроводе разорвало пополам иномарку

26 декабря в Советском районе Волгограда произошло ДТП на недавно построенном Горнополянском путепроводе.

Как сообщает ИА «Высота 102», автомобиль Mazda протаранил одну из опор освещения, после чего машина улетела в кювет, где её разорвало на две части. Последствия аварии очевидцы засняли на видео.

— В 500 метрах от дома № 3а по путепроводу Горнополянский водитель совершил наезд на световую опору, после чего произошло опрокидывание. В результате ДТП пассажиры в возрасте 22, 23 и 30 лет были доставлены в ГКБ «СМП № 25», — рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным кадрам, первую помощь пострадавшим оказали автолюбители, на глазах которых и произошло ДТП.

Примечательно, что водитель автомобиля Mazda с места аварии скрылся. В настоящее время его разыскивают полицейские.

Отметим, ранее автолюбители жаловались, что после запуска нового путепровода в ночное время здесь отмечалось отсутствие дорожного освещения. Авария 26 декабря произошла на фоне ухудшения погодных условий и сильного тумана.