В Воронежской области водитель «Лады Гранты» выпал из машины и погиб

В борисоглебском селе Чигорак погиб 29-летний водитель «Лады Гранты» в среду, 25 декабря. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил начальник ГАИ по городу Борисоглебску Сергей Климов.
Авария произошла около дома № 46 на улице Проезжей в 13:00. По предварительной информации, водитель потерял управление, съехал в левый по ходу движения кювет. Машина перевернулась, а мужчина выпал из транспортного средства. От полученных травм борисоглебец скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи.
— Мужчина находился в салоне один. Со слов его родственников, на момент случившегося он был абсолютно трезв. Подробности станут ясны после экспертизы. О ДТП в дежурную часть сообщили очевидцы, — рассказал Сергей Климов. Правоохранители проводят проверку по факту аварии и устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.
Ранее РИА «Воронеж» писало, что в Ольховатском районе столкнулись и перевернулись две «Лады». Травмы получила 40-летняя женщина.