В Воронежской области водитель «Лады Гранты» выпал из машины и погиб

— Мужчина находился в салоне один. Со слов его родственников, на момент случившегося он был абсолютно трезв. Подробности станут ясны после экспертизы. О ДТП в дежурную часть сообщили очевидцы, — рассказал Сергей Климов. Правоохранители проводят проверку по факту аварии и устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.