На Урале ГАЗель столкнулась с тепловозом

В Тугулымском районе Свердловской области на железнодорожном переезде тепловоз влетел в ГАЗ3302. Инцидент произошел на пересечении с 2089 километра железной дороги. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
ДТП произошло днем 26 декабря. 30-летний мужчина на ГАЗели проехал на красный свет. Из-за этого произошло столкновение с тепловозом.
— В результате ДТП пассажир автомобиля с травмами доставлен в больницу для оказания помощи медиками. Машинист тепловоза в аварии не пострадал. Автомобиль получил серьезные механические повреждения, — рассказали в ГИБДД Свердловской области.
На данный момент движение на участке дороги осуществляется в штатном режиме. По факту столкновения проводится проверка. В Госавтоинспекции попросили водителей соблюдать все меры предосторожности на железнодорожных переездах.