9,5 лет «строгача» получил житель Башкирии за то, что пытался убить бывшую, ее 3-летнего ребенка и бабушку

На поджигателя завели уголовное дело по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, совершенное общеопасным способом» «Умышленное повреждение чужого имущества путем поджога», «Незаконное проникновении в жилище» и «Кража чужого имущества с банковского счета». Суд назначил ему 9,5 лет колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.