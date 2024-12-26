9,5 лет «строгача» получил житель Башкирии за то, что пытался убить бывшую, ее 3-летнего ребенка и бабушку

В Зилаирском районе Башкирии суд вынес приговор мужчине за покушение на убийство. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета республики.
Все случилось минувшей весной — ранним утром 11 марта. Пьяный подсудимый из ревности решил убить свою бывшую сожительницу, ее трехлетнего ребенка и ее бабушку. Он был уверен, что все трое в 05:00 будут дома спать, и поджег входную дверь дома семьи.
Заметив пожар, бабушка открыла дверь, и злоумышленник проник в дом. Он пытался найти в жилище бывшую сожительницу, но свой умысел он до конца довести не смог, так как на помощь прибежали соседи.
В итоге подсудимый скрылся. У него был доступ к онлайн-банку бывшей, и после инцидента он похитил у нее более 13 тысяч рублей. Спустя время мужчину задержали в уфимском аэропорту при попытке покинуть республику.
На поджигателя завели уголовное дело по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, совершенное общеопасным способом» «Умышленное повреждение чужого имущества путем поджога», «Незаконное проникновении в жилище» и «Кража чужого имущества с банковского счета». Суд назначил ему 9,5 лет колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.
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