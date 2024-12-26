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В Приморье легковушка столкнулась с пассажирским автобусом и перевернулась

ДТП произошло в Надеждинском районе, полиция проводит проверку.

Источник: ГУ МВД

В Приморье произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом «Комсомольской правде — Дальний Восток» сообщили в региональном УМВД.

Авария произошла в Надеждинском районе, на 2 км автодороги «Хабаровск — Владивосток — Де-Фриз». По данным полиции, 60-летняя водитель автомобиля Daihatsu Terios выезжала со второстепенной дороги и не пропустила рейсовый автобус Daewoo Lestar. В результате произошло столкновение. От удара легковушка перевернулась.

Сообщается, что травмы получили водитель иномарки и 48-летняя пассажирка автобуса.

Прибывшие на место аварии сотрудники Госавтоинспекции установили, что автомобилистка имеет 18-летний стаж вождения. Ее привлекли к ответственности по двум статьям административного кодекса.

Полиция проводит проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее мы писали, что в Приморье недалеко от Кипарисово произошло ДТП с разорванным автомобилем.