В Приморье легковушка столкнулась с пассажирским автобусом и перевернулась

Авария произошла в Надеждинском районе, на 2 км автодороги «Хабаровск — Владивосток — Де-Фриз». По данным полиции, 60-летняя водитель автомобиля Daihatsu Terios выезжала со второстепенной дороги и не пропустила рейсовый автобус Daewoo Lestar. В результате произошло столкновение. От удара легковушка перевернулась.