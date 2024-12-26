В Ростовской области задержали поджигателя автомобилей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 дек — РИА Новости. Серийного поджигателя, который, по данным полиции, спалил десять автомобилей за три месяца, задержали в Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМВД России по региону.
«В Ростовской области полицейские задержали подозреваемого в серии поджогов. Им оказался 18-летний житель города Волгодонска», — сказал он.
Полицейские установили, что фигурант на протяжении порядка трех месяцев по ночам поджигал машины, припаркованные около многоквартирных домов. Все десять автомобилей восстановлению не подлежат. Сумма ущерба превысила 4 миллиона рублей.
Возбуждены уголовные дела по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Подозреваемый арестован.