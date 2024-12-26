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В Ростовской области поймали подозреваемого в поджогах десяти машин

Десять чужих машин за три месяца сжег 18-летний житель Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области поймали 18-летнего подозреваемого в серии поджогов припаркованных машин. Молодого человека уже взяли под стражу, возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Задержанный — житель Волгодонска. По данным полиции, в течение трех месяцев он по ночам поджигал машины около жилых домов. После этого пострадавший транспорт уже не подлежал восстановлению.

Общий ущерб — десять сгоревших авто на сумму более 4 млн рублей. По статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» (ч. 2 ст. 167 УК РФ) подозреваемому грозят принудительные работы или до 5 лет лишения свободы.

Ранее в Ростове-на-Дону хулиган с запиской пытался ограбить банк на 1,5 млн рублей.