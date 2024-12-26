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Главврач больницы Верхнеуральска пойдет под суд за хищение денег

Прокуратура Верхнеуральска направила в суд уголовное дело о хищении бюджетных денежных средств руководителем больницы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По версии следствия, обвиняемая, используя свое служебное положение, дала указание бухгалтеру изготавливать ежемесячно табели учета рабочего времени с указанием дежурств в приемном покое и якобы отработанном времени по должности дежурного врача.

«С мая по декабрь 2022 года получила необоснованно начисленные выплаты на общую сумму 82,5 тыс. рублей, похитив бюджетные денежные средства», — рассказали в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Верхнеуральский районный суд для рассмотрения по существу.