Главврач больницы Верхнеуральска пойдет под суд за хищение денег

По версии следствия, обвиняемая, используя свое служебное положение, дала указание бухгалтеру изготавливать ежемесячно табели учета рабочего времени с указанием дежурств в приемном покое и якобы отработанном времени по должности дежурного врача.
«С мая по декабрь 2022 года получила необоснованно начисленные выплаты на общую сумму 82,5 тыс. рублей, похитив бюджетные денежные средства», — рассказали в прокуратуре.
Уголовное дело направлено в Верхнеуральский районный суд для рассмотрения по существу.