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ГПК: 50 животных погибло из-за европейской «колючки» на границе с Беларусью

Белорусская сторона неоднократно указывала на то, что недальновидные действия Польши, Литвы и Латвии ставят под угрозу биоразнообразие и устойчивое развитие региона.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 26 дек — Sputnik. Тушу лося обнаружили белорусские пограничники возле литовского заграждения на границе, об этом сообщили в Госпогранкомитете Беларуси.

Животное попыталось перейти на белорусскую территорию, однако погибло от порезов, полученных от европейской «спирали Бруно».

По данным ведомства, на белорусско-литовской границе после сооружения властями Литвы смертоносных заграждений пало уже 20 лосей, 10 косуль и один олень.

Всего с сентября 2021 года белорусской стороной зафиксировано 50 случаев смерти животных, ставших жертвами погранзаборов Литвы, Латвии и Польши.