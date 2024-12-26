ГПК: 50 животных погибло из-за европейской «колючки» на границе с Беларусью

МИНСК, 26 дек — Sputnik. Тушу лося обнаружили белорусские пограничники возле литовского заграждения на границе, об этом сообщили в Госпогранкомитете Беларуси.
Животное попыталось перейти на белорусскую территорию, однако погибло от порезов, полученных от европейской «спирали Бруно».
По данным ведомства, на белорусско-литовской границе после сооружения властями Литвы смертоносных заграждений пало уже 20 лосей, 10 косуль и один олень.
Всего с сентября 2021 года белорусской стороной зафиксировано 50 случаев смерти животных, ставших жертвами погранзаборов Литвы, Латвии и Польши.