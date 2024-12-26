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Десятки жителей уфимцев лишились холодного водоснабжения

В Уфе жители трех жилых домов остались без холодной воды.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 26 декабря, жители трех жилых домов остались без холодной воды. Об этом рассказала пресс-служба предприятия «Уфаводоканал».

Всему виной утечка по улице Российская, 14 и ее ликвидация. Для проведения ремонта с 10:50 был выключен водопровод диаметром 150 миллиметров. В результате на Российской без холодной воды остались жители домов № 8, № 12/1, № 14.

Представители «Уфаводоканала» принесли гражданам извинения за временные неудобства.

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