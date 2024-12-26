Почти 5 км береговой линии очистили от мазута в Крыму за сутки

«За 25 декабря на территории Ленинского района и на острове Тузла от загрязнений нефтепродуктами очищено 4,9 км береговой линии. Собрано и вывезено 253 мешка загрязненного песка», — говорится в сообщении.
В работах по очистке участвовали более 150 человек и 30 единиц техники.
С 21 по 25 декабря, по данным ведомства, обследовано 454 км береговой линии. Мониторинг и работы по очистке побережья продолжаются.
По данным Центра погоды ФОБОС, в четверг балканский циклон обрушит шторм на Крым и Краснодарский край, порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду. Однако это может благоприятно повлиять на ситуацию с разливом мазута в Черном море. По прогнозам, направление воздушного потока будет северо-восточным: мазут начнет сносить вглубь акватории Черного моря.
Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в районе Керченского пролива 15 декабря. Произошла утечка нефтепродуктов, последствия ЧП ликвидируют вторую неделю.
В Краснодарском крае в среду ввели режим ЧС. Ранее режим ЧС ввели в Анапе и в Керчи.
Пресс-служба МЧС России ранее сообщила, что с побережья Черного моря в Крыму и на Кубани вывезли более 35 тысяч тонн загрязненного грунта и нефтесодержащей жидкости. По информации спасателей, в Крыму обследованы 349 километров, обнаружены 20 масляных пятен. Накануне с побережья Черного моря в Крыму и на Кубани за сутки вывезли более 4 000 тонн грунта, загрязненного нефтепродуктами.
Для ликвидации последствий экологической катастрофы из-за разлива мазута в Черном море потребуются дополнительные силы и средства, заявил 24 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что введение режима чрезвычайной ситуации федерального характера пока не планируется, но все будет зависеть от рекомендаций специалистов.