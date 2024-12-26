МЧС оценило ущерб от пожаров в России в 16 млрд рублей

В прошлом году площадь лесных пожаров в РФ составила 4,3 млн га — на треть больше, чем в 2022-м. 83% всех площадей пришлось на шесть регионов — Якутию, Хабаровский край, Магаданскую, Амурскую, Свердловскую области и Еврейскую автономную область. В этом году крупные пожары в июле охватили в том числе Якутию и Хабаровский край, в сентябре — Ростовскую область.