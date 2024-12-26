Финляндия ищет виновного в отключении трансграничного электрокабеля

Ранее представитель финской электросетевой компании Fingrid Арто Пахкин в эфире телеканала Yle сказал, что кабель мог быть поврежден специально и нельзя исключать вероятность террористического акта или вандализма. В момент, когда появились неполадки в работе электрокабеля, над ним находились два корабля.