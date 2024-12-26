Финляндия ищет виновного в отключении трансграничного электрокабеля

Проблемы в работе электросоединения зафиксировали 25 декабря. О неполадках сообщил финский оператор газотранспортной системы Fingrid.
На следующий день ответственные службы начали разбирательства, чтобы установить причины повреждения кабеля.
«Полиция расследует цепочку событий в сотрудничестве с финской пограничной службой и другими властями. Кроме того, выясняется, имеет ли иностранное грузовое судно отношение к повреждениям», — цитирует официальное заявление полиции Финляндии «Интерфакс».
Ранее представитель финской электросетевой компании Fingrid Арто Пахкин в эфире телеканала Yle сказал, что кабель мог быть поврежден специально и нельзя исключать вероятность террористического акта или вандализма. В момент, когда появились неполадки в работе электрокабеля, над ним находились два корабля.
По информации службы мониторинга Marinetraffic, в период, когда было зафиксировано повреждение кабеля, рядом с ним проходили три судна: нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука, танкер Eagle S, который мог перевозить российскую нефть, а также контейнеровоз под флагом Гонконга Xin Xin Tian 2.
Подводный электрокабель комплекса EstLink 2 проложен по дну Финского залива, а также по суше в Эстонии и Финляндии. Длина подводной линии — 147 км. Мощность передачи электроэнергии Estlink 2 составляет 658 МВт.