Один человек попал в больницу после ДТП Geely с лосем в Узденском районе

Сообщается, что 25 декабря, в среду, примерно в 18.00 на 50-м километре автодороги Р23 Минск — Микашевичи житель Солигорска, находившийся за рулем автомобиля Geely, сбил перебегавшего дорогу лося. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир машины была доставлена в Узденскую центральную районную больницу. Водителю была оказана необходимая медпомощь.