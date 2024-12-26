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Один человек попал в больницу после ДТП Geely с лосем в Узденском районе

Перебегавший дорогу лось спровоцировал ДТП с автомобилем Geely в Узденском районе.

Источник: Комсомольская правда

Один человек попал в больницу после ДТП Geely с лосем в Узденском районе. Подробности рассказали в пресс-службе УГАИ УВД Миноблисполкома, пишет БелТА.

Сообщается, что 25 декабря, в среду, примерно в 18.00 на 50-м километре автодороги Р23 Минск — Микашевичи житель Солигорска, находившийся за рулем автомобиля Geely, сбил перебегавшего дорогу лося. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир машины была доставлена в Узденскую центральную районную больницу. Водителю была оказана необходимая медпомощь.

Ранее водитель автомобиля Volkswagen умер во время движения на МКАД в Минске.

Тем временем в Витебске сотрудники МЧС эвакуировали 78 человек из-за пожара в общежитии.

Также мы писали, что Минтруда Беларуси сказало об изменениях в выплатах пособий семьям с детьми с 2025.