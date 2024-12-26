Один человек попал в больницу после ДТП Geely с лосем в Узденском районе. Подробности рассказали в пресс-службе УГАИ УВД Миноблисполкома, пишет БелТА.
Сообщается, что 25 декабря, в среду, примерно в 18.00 на 50-м километре автодороги Р23 Минск — Микашевичи житель Солигорска, находившийся за рулем автомобиля Geely, сбил перебегавшего дорогу лося. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир машины была доставлена в Узденскую центральную районную больницу. Водителю была оказана необходимая медпомощь.
Ранее водитель автомобиля Volkswagen умер во время движения на МКАД в Минске.
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