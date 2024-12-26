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Аксенов: режим ЧС федерального уровня введут из-за разлива мазута на Кубани

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о решении президента Владимира Путина ввести режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. Накануне глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввел режим ЧС на территории региона.

Источник: Сергей Мальгавко/ТАСС

«Мы вчера со всеми коллегами проговорили, данной ситуации по решению лидера будет присвоен статус федеральной ЧС», — сказал господин Аксенов в эфире телеканала «Крым 24» (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, глава МЧС Александр Куренков соберет комиссию по ЧС, на которой будет принято такое решение. Господин Аксенов также сообщил, что на ликвидацию последствий разлива мазута будут выделены федеральные средства.

25 декабря краевой режим ЧС ввел губернатор Вениамин Кондратьев. До этого в Краснодарском крае с 17 декабря действовал режим ЧС муниципального уровня, введенный на территории Анапы и Темрюкского района. 21 декабря нефтепродукты достигли берегов Крыма, режим ЧС муниципального характера ввели в Керчи.