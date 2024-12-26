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Военного из Приангарья лишили свободы на 7 лет за взятие заложника в части

Военнослужащий сделал это в воинской части, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Источник: AP 2024

Военнослужащий из Иркутской области приговорен к лишению свободы за взятие заложника. Об этом рассказали в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного окружного суда.

По информации суда, речь идет о военнослужащем Евгении Ознобихине, который 7 мая самовольно оставил воинскую часть и уехал в Братск. Спустя несколько месяцев он добровольно вернулся в военную комендатуру. Еще через несколько дней, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он заперся в кабинете воинской части и удерживал ранее не знакомую ему женщину. Угрожая ей ножом, он требовал автомобиль, автомат АК-74 с боеприпасами и возможность беспрепятственно выехать за пределы воинской части.

Военного приговорили к 7 годам лишения свободы, из которых 5 лет он проведет в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось о суде над преступниками, которые похищали оборудование для майнинга у жителей Иркутской области.