Военного из Приангарья лишили свободы на 7 лет за взятие заложника в части

По информации суда, речь идет о военнослужащем Евгении Ознобихине, который 7 мая самовольно оставил воинскую часть и уехал в Братск. Спустя несколько месяцев он добровольно вернулся в военную комендатуру. Еще через несколько дней, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он заперся в кабинете воинской части и удерживал ранее не знакомую ему женщину. Угрожая ей ножом, он требовал автомобиль, автомат АК-74 с боеприпасами и возможность беспрепятственно выехать за пределы воинской части.