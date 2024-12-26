В Казахстане назвали спекуляцией сообщения об обстреле самолета в Актау

АЛМА-АТА, 26 дек — РИА Новости. Спикер сената Казахстана Маулен Ашимбаев назвал спекуляциями сообщения об обстреле самолета, разбившегося в Актау, его выступление распространило агентство «Информбюро».
«Характер этих повреждений, причины авиакатастрофы, этой трагедии — они сейчас неизвестны. Работает специальная комиссия. Привлечены представители соответствующих структур Казахстана, Азербайджана, России. Вместе с представителями этих стран наши специалисты работают. Сразу делать какие-то выводы по фотографии, что это результат каких-то действий и так далее — это спекуляция, необоснованные заявления».
Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, выжили 29 человек. Как сообщили в посольстве РФ, выжили девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 граждан РФ.