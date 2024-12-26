Конокрад пустил на мясо лошадей в ВКО

В конце сентября мужчина заметил табун лошадей без присмотра и дождался ночи, чтобы перегнать его на ферму, где работал скотником. Вскоре злоумышленник продал девять лошадей, часть пустил на мясо, а остальных обменял на другой скот. Ущерб от его действий составил порядка шести миллионов тенге.