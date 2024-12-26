Экс-работник в Иркутской области ответит в суде за взятки на 18 млн рублей

В Иркутской области экс-заместитель главного инженера одной из крупных компаний ответит в суде за взятки в особо крупном размере. Как сообщили в ГУ МВД Иркутской области, 55-летний мужчина нарушал закон в период с 2019 по 2022 годы. За это время он суммарно получил 18 миллионов рублей.