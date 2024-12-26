Экс-работник в Иркутской области ответит в суде за взятки на 18 млн рублей

В Иркутской области экс-заместитель главного инженера одной из крупных компаний ответит в суде за взятки в особо крупном размере. Как сообщили в ГУ МВД Иркутской области, 55-летний мужчина нарушал закон в период с 2019 по 2022 годы. За это время он суммарно получил 18 миллионов рублей.
— Он получал незаконные денежные вознаграждения за предоставление технологических «окон» в расписании движений поездов при строительстве путепроводов через железнодорожные пути, а также за подписание разрешительных документов на проведение соответствующих работ в Иркутске, Заларинском, Братском, Черемховском и Усольском районах, — пояснили в ведомстве.
У бывшего работника было проведено более полусотни обысков. Правоохранители изъяли и арестовали имущество на сумму более восьми миллионов рублей. Сейчас заведено уголовное дело, а обвинение направлено в суд.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что виновник аварии из Зимы получил четыре года колонии-поселения. В ДТП серьезные травмы получила 42-летняя женщина.