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В Петербурге разыскивают поджигателя здания почты

Полиция ищет мужчину, бросившего бутылку с зажигательной смесью в окно почты.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости. Полиция Петербурга разыскивает неизвестного, который бросил бутылку с зажигательной смесью в окно отделения почты на проспекте Большевиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по городу и Ленинградской области.

«Накануне в 16.45 в полицию Невского района поступило сообщение о том, что в витринное окно здания почты в доме 2 по проспекту Большевиков неизвестный кинул бутылку с зажигательной жидкостью. В результате инцидента произошло оплавление металлического отступа окна», — сказали в пресс-службе.

Отмечается, что пострадавших нет. «Приняты меры к розыску лица, причастного к этому преступлению», — добавил собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 (Теракт) УК РФ.