В Петербурге разыскивают поджигателя здания почты

«Накануне в 16.45 в полицию Невского района поступило сообщение о том, что в витринное окно здания почты в доме 2 по проспекту Большевиков неизвестный кинул бутылку с зажигательной жидкостью. В результате инцидента произошло оплавление металлического отступа окна», — сказали в пресс-службе.