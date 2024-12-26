Песков призвал дождаться выводов следствия по крушению самолета в Актау

«В настоящий момент, как вы правильно сказали, идет следствие. Любой авиационный инцидент должен быть расследован консолидированными авиационными властями. И до выводов следствия выстраивать какие-то гипотезы было бы неверно. Мы, конечно же, этого делать не можем, и никто не должен этого делать», — сказал Песков журналистам.