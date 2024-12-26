В авиакатастрофе в Актау погиб бортпроводник «Уральских авиалиний»

«Робкая надежда, что жив и просто не выходит на связь, увы, не оправдалась. В авиакатастрофе близ Актау, Казахстан, погиб наш выпускник направления “Журналистика” 2018 года Рамин Агаев. Талантливый, умный, добрый. Два последних года жил в Москве, работал бортпроводником, занимался музыкой», — говорится в сообщении.