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В авиакатастрофе в Актау погиб бортпроводник «Уральских авиалиний»

Бортпроводник «Уральских авиалиний» Рамин Агаев погиб в авиакатастрофе в Актау.

Напомним, самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение в Актау (Казахстан) 25 декабря. По предварительным данным сообщалось, что молодой человек выжил, но факультет филологии и медиакоммуникаций Вятского госуниверситета (является выпускником данного университета), сообщил, что молодой человек погиб.

«Робкая надежда, что жив и просто не выходит на связь, увы, не оправдалась. В авиакатастрофе близ Актау, Казахстан, погиб наш выпускник направления “Журналистика” 2018 года Рамин Агаев. Талантливый, умный, добрый. Два последних года жил в Москве, работал бортпроводником, занимался музыкой», — говорится в сообщении.

Информацию подтвердили и в пресс-службе авиакомпании. «С большим прискорбием вынуждены сообщить, что наш коллега Рамин Агаев погиб в результате крушения самолета авиакомпании AZAL. По трагической случайности он был пассажиром этого рейса», — прокомментировали в авиакомпании.

Напомним, авиакатастрофа произошла 25 декабря. На борту самолета, который летел из Баку в Грозный, находились 69 человек.