Спасли 10 жильцов и кота: в квартире уфимской девятиэтажки случился пожар

В Уфе случился пожар в девятиэтажке. Об этом рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.
Инцидент произошел в квартире на пятом этаже жилого дома по улице Сагита Агиша, в коридоре вспыхнуло домашнее имущество. На место ЧП были направлены сотрудники МЧС. Специалисты ликвидировали горение на площади двух квадратных метров.
К счастью, никто не пострадал. Были эвакуированы десять человек. Из задымленного помещения спасли кота.
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