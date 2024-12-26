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Спасли 10 жильцов и кота: в квартире уфимской девятиэтажки случился пожар

В Уфе во время пожара спасли 10 человек и кота.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе случился пожар в девятиэтажке. Об этом рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.

Инцидент произошел в квартире на пятом этаже жилого дома по улице Сагита Агиша, в коридоре вспыхнуло домашнее имущество. На место ЧП были направлены сотрудники МЧС. Специалисты ликвидировали горение на площади двух квадратных метров.

К счастью, никто не пострадал. Были эвакуированы десять человек. Из задымленного помещения спасли кота.

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