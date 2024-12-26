Автобус загорелся возле станции метро «ВДНХ»

— В районе Ботанического сада было загорание автобуса на площади два квадратных метра. Пассажиры эвакуировались самостоятельно, — рассказал собеседник.
По словам источника в правоохранительных органах, пожар удалось ликвидировать до прибытия спасателей. Водитель автобуса самостоятельно потушил пламя, уточнил собеседник.
Ранее в квартире на первом этаже жилого дома по адресу поселок Красного Октября, 9 в Новой Москве произошло возгорание. В одной из квартир в доме нахоились инвалиды. Сотрудники экстренных служб оперативно прибыли к месту происшествия и потушили пожар.