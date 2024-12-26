В Подмосковье студент похитил товары на 60 миллионов рублей

Задержанный пояснил, что искал легкий заработок через интернет. Студента нашел неизвестный и предложил с использованием подставных лиц арендовать пункт выдачи заказов. Тот выполнил поручение и в течение нескольких недель совместно с сообщниками создавал видимость работы. Через фиктивные аккаунты интернет-магазина они заказали более двух тысяч единиц дорогостоящих товаров. По прибытии посылок на пункт выдачи злоумышленники отключали камеры видеонаблюдения. Ночью они перевезли заказы в заранее подготовленные помещения на территории Москвы.