В Кремле ответили на вопрос о расследовании авиакатастрофы в Актау

Представитель Кремля напомнил, что накануне президент России Владимир Путин от своего имени и от имени всех участников неформального саммита лидеров стран СНГ выразил глубокие соболезнования тем, кто потерял своих близких в результате этой авиакатастрофы, и пожелал скорейшего выздоровления тем, кто получил ранения.