Экс-глава районов Казани предстанет перед судом за ущерб в 2,5 млн рублей

В марте в Казани началось рассмотрение иска о конфискации имущества у Сергея Миронова, экс-главы администрации Кировского и Московского районов. Прокуратура потребовала изъять 63 объекта недвижимости на сумму 308,3 млн руб., что в 22 раза превышает совокупные 10-летние доходы Миронова и его семьи. 18 марта Вахитовский районный суд признал Миронова виновным в нарушении декларации о доходах, включая сокрытие доходов супруги, сдающей квартиру, что стало основанием для его увольнения. В апреле прокуратура подала иск о конфискации имущества, приобретенного с 2016 года. 2 августа Миронов был арестован по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Несмотря на плохое здоровье, его заключили под стражу до 1 октября 2024 года. 16 августа Верховный суд продлил арест до 11 октября.