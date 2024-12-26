После крушения танкеров в Керченском проливе объявят режим ЧС федерального уровня

Напомним, Нефтепродукты попали в Черное море после крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Во время шторма, судно «Волгонефть-212», перевозившее порядка 4 тысяч тонн мазута, не выдержало натиска волн и переломилось пополам. Команда танкера оказалась в ледяной воде, один человек погиб, огромное количество мазута вылилось в море. Сначала его прибило к берегам Анапы, через неделю — к побережью Керчи. Сообщалось также, что затонувшие в Керченском проливе танкеры нарушили сезонные ограничения.