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После крушения танкеров в Керченском проливе объявят режим ЧС федерального уровня

Аксенов: после крушения танкеров объявят режим ЧС федерального уровня.

После крушения двух танкеров в Керченском проливе будет объявлен режим ЧС федерального уровня. Об этом в эфире «Крым 24» сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, заместитель председателя федерального правительства Виталий Савельев доложил о ситуации президенту России Владимиру Путину.

«Данной ситуации по решению лидера будет присвоен статус федеральной ЧС», — отметил Аксенов.

Глава Крыма добавил, что на решение проблемы выделят федеральные средства.

Напомним, Нефтепродукты попали в Черное море после крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Во время шторма, судно «Волгонефть-212», перевозившее порядка 4 тысяч тонн мазута, не выдержало натиска волн и переломилось пополам. Команда танкера оказалась в ледяной воде, один человек погиб, огромное количество мазута вылилось в море. Сначала его прибило к берегам Анапы, через неделю — к побережью Керчи. Сообщалось также, что затонувшие в Керченском проливе танкеры нарушили сезонные ограничения.

экология