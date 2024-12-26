В Новосибирске предъявили обвинение мужчине в покушении на убийство

33-летнему жителю Новосибирска предъявили обвинение в покушении на убийство. Подробности дела раскрыли в пресс-службе СУ СКР по региону.
Следствие предполагает, что 24 декабря 2024 года мужчина находился на территории предприятия в Кировском районе. Там он ударил в шею молодого парня.
«Довести умысел на убийство до конца ему не удалось вследствие того, что потерпевший смог оказать сопротивление», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Фигуранта взяли под стражу. Следователи продолжают собирать доказательную базу.