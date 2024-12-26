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В Новосибирске предъявили обвинение мужчине в покушении на убийство

Он ударил ножом в шею 26-летнему парня.

Источник: РИА "Новости"

33-летнему жителю Новосибирска предъявили обвинение в покушении на убийство. Подробности дела раскрыли в пресс-службе СУ СКР по региону.

Следствие предполагает, что 24 декабря 2024 года мужчина находился на территории предприятия в Кировском районе. Там он ударил в шею молодого парня.

«Довести умысел на убийство до конца ему не удалось вследствие того, что потерпевший смог оказать сопротивление», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Фигуранта взяли под стражу. Следователи продолжают собирать доказательную базу.