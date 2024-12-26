Из-за роста числа погибших на пожарах МЧС обратилось к жителям Челябинской области

Напомним, жертвами дыма и огня в текущем году уже стали 166 человек.
«По статистике, львиная доля гибели приходится на вечернее и ночное время. Когда человек спит, он не чувствует дым: трех-четырех вдохов угарного газа достаточно, чтобы больше никогда не проснуться. Поможет не пострадать автономный пожарный извещатель. Он уловит дым и разбудит домочадцев громким пронзительным сигналом», — говорят в региональном Главке МЧС.
В случае угрозы следует незамедлительно эвакуироваться, не теряя времени на поиски документов и ценных вещей.
Специалисты в очередной раз напоминают элементарные правила, соблюдение которых позволит избежать трагедии: нельзя перегружать электросеть, необходимо следить за состоянием проводки, не использовать самодельные электроприборы. Следует выключать гаджеты из сети на ночь.