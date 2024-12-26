Из-за роста числа погибших на пожарах МЧС обратилось к жителям Челябинской области

«По статистике, львиная доля гибели приходится на вечернее и ночное время. Когда человек спит, он не чувствует дым: трех-четырех вдохов угарного газа достаточно, чтобы больше никогда не проснуться. Поможет не пострадать автономный пожарный извещатель. Он уловит дым и разбудит домочадцев громким пронзительным сигналом», — говорят в региональном Главке МЧС.