Обломки разбившегося в Казахстане самолета пока остаются на месте крушения

АКТАУ, 26 дек — РИА Новости. Обломки разбившегося в Казахстане самолета Azerbaijan Airlines пока остаются в поле неподалеку от аэропорта города Актау, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее пресс-служба МЧС Казахстана сообщила, что специалисты начали разбирать конструкции лайнера.
Обломки самолета лежат в поле в нескольких километрах от аэропорта. На месте видна спецтехника, включая самосвал, автобусы и автомобили полиции Казахстана. Кроме того, на месте крушения установлены палатки следователей.
Сам покрашенный в синий фюзеляж отчетливо виден с проходящей примерно в километре дороги.
Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир принял решение уходить на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным минздрава Казахстана, выжили 29 человек. Согласно спискам, на борту находились 16 россиян.