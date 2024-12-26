Обломки разбившегося в Казахстане самолета пока остаются на месте крушения

Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир принял решение уходить на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным минздрава Казахстана, выжили 29 человек. Согласно спискам, на борту находились 16 россиян.