Авиакатастрофа в Актау: в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших

Пациенты поступили с различными травмами, в основном с множественными повреждениями, это закрытая черепно мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытые травмы грудной клетки, травматический шок.
По данным на раннее утро 26 декабря, 11 пациентов находились в отделении реанимации, 13 — в отделении травматологии, 2 — в отделении нейрохирургии, 1 — в отделении хирургии.
Восемь из 11 пациентов находятся на аппарате ИВЛ+медикаментозная седация, тоники. При поступлении всем пострадавшим проведены необходимые виды обследования, после стабилизации состоянии госпитализированы по профилям.
Министерство здравоохранения отмечает, что медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме.
Врачи принимают все возможные меры для стабилизации состояния тяжелых пациентов, больница в достаточной мере обеспечена лекарствами, оборудованием.
Как ранее сообщалось, в Актау из Астаны для оказания медицинской помощи пострадавшим в авиакатастрофе направлен самолет санитарной авиации.
На борту прибыла мобильная бригада Национального координационного центра экстренной медицины Министерства здравоохранения РК в составе двух реаниматологов, 4 травматологов, нейрохирурга и комбустиолога. Дополнительные данные о состоянии пострадавших и ходе их лечения будут предоставляться по мере обновления информации.
После переговоров с российской стороной, консультаций специалистов сегодня бортом медицины катастроф РФ отправлено из Актау в Москву 9 пациентов, граждан России.