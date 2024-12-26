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Авиакатастрофа в Актау: в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших

Из 29 пострадавших в результате крушения пассажирского самолета близ аэропорта в Актау, 27 были доставлены в Мангистаускую областную больницу, передает DKnews.kz.

Источник: Gov

Пациенты поступили с различными травмами, в основном с множественными повреждениями, это закрытая черепно мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытые травмы грудной клетки, травматический шок.

По данным на раннее утро 26 декабря, 11 пациентов находились в отделении реанимации, 13 — в отделении травматологии, 2 — в отделении нейрохирургии, 1 — в отделении хирургии.

По состоянию пациентов: двое в крайне тяжелом состоянии, 11 в тяжелом состоянии, 14 — средней степени тяжести, 2 пациента без жалоб, в удовлетворительном состоянии.

Восемь из 11 пациентов находятся на аппарате ИВЛ+медикаментозная седация, тоники. При поступлении всем пострадавшим проведены необходимые виды обследования, после стабилизации состоянии госпитализированы по профилям.

Министерство здравоохранения отмечает, что медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме.

Врачи принимают все возможные меры для стабилизации состояния тяжелых пациентов, больница в достаточной мере обеспечена лекарствами, оборудованием.

Как ранее сообщалось, в Актау из Астаны для оказания медицинской помощи пострадавшим в авиакатастрофе направлен самолет санитарной авиации.

На борту прибыла мобильная бригада Национального координационного центра экстренной медицины Министерства здравоохранения РК в составе двух реаниматологов, 4 травматологов, нейрохирурга и комбустиолога. Дополнительные данные о состоянии пострадавших и ходе их лечения будут предоставляться по мере обновления информации.

После переговоров с российской стороной, консультаций специалистов сегодня бортом медицины катастроф РФ отправлено из Актау в Москву 9 пациентов, граждан России.