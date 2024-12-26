Авиакатастрофа в Актау: в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших

На борту прибыла мобильная бригада Национального координационного центра экстренной медицины Министерства здравоохранения РК в составе двух реаниматологов, 4 травматологов, нейрохирурга и комбустиолога. Дополнительные данные о состоянии пострадавших и ходе их лечения будут предоставляться по мере обновления информации.