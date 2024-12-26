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Владелец танкера должен выплатить 2 млн семье моториста, погибшего после крушения в Керчи

ПЕРМЬ, 26 декабря, ФедералПресс. В Госинспекции по труду в Пермском крае прокомментировали ход расследования ЧП, которое произошло в середине декабря с экипажем «Волгонефть-212» в акватории Черного моря. Разбирались в причинах несчастного случая сотрудники минсоца Прикамья, пермского крайсовпрофа и отделения Соцфонда по региону.

«Члены семьи погибшего работника получат единовременную страховую выплату в размере 2 млн рублей», — сообщили в ведомстве.

Как рассказал замруководителя инспекции Павла Бахтагареев, расследование показало, что были нарушено трудовое законодательство. Например, для экипажа танкера не проводилось обучения по охране труда и оказанию первой помощи пострадавшим. За это пермскую компанию «Кама шиппинг», которой принадлежал утонувший танкер «Волгонефть-212», привлекли к штрафу.

Напомним, 15 декабря два танкера «Волгонефть» потерпели крушение в Керченском проливе из-за непогоды. Экипажи эвакуировали. При этом на пермском судне погиб один человек — 23-летний уроженец Астрахани. Также в ЧП пострадали четверо пермяков из экипажа танкера «Волгонефть-212», который получил повреждения и сел на мель. Отметим, что судно «Волгонефть-239» после полученных повреждений легло в дрейф.

После происшествия СК возбудил два уголовных дела по факту крушения танкеров, а их капитанов задержали и предъявили официальные обвинения. Пермского капитана нефтетанкера «Волганефть-212» отправили в СИЗО, а его коллегу с другого судна — под домашний арест.