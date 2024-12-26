Владелец танкера должен выплатить 2 млн семье моториста, погибшего после крушения в Керчи

Напомним, 15 декабря два танкера «Волгонефть» потерпели крушение в Керченском проливе из-за непогоды. Экипажи эвакуировали. При этом на пермском судне погиб один человек — 23-летний уроженец Астрахани. Также в ЧП пострадали четверо пермяков из экипажа танкера «Волгонефть-212», который получил повреждения и сел на мель. Отметим, что судно «Волгонефть-239» после полученных повреждений легло в дрейф.