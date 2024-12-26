В Челябинской области из-за электроудлинителя погибли дети: подробности расследования

Трое детей погибли в результате возгорания в селе Беловка Чесменского района Челябинской области. Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по региону.
По информации ведомства, огонь вспыхнул в одном из частных домовладений на улице Набережная. Когда пожарным удалось ликвидировать возгорание на площади в 56 метров, на месте происшествия обнаружили тела погибших несовершеннолетних в возрасте семи, пяти и трех лет.
Теперь следственные органы расследуют все обстоятельства произошедшей трагедии. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Отмечается, что отец погибших детей отказался от госпитализации в медицинское учреждение.
Внимание на происшествие уже обратил лично глава СК РФ Александр Бастрыкин. Руководитель следственного ведомства потребовал от подчиненных детальный доклад о расследовании трагедии.
Кроме того, проверку по факту пожара проведет местная прокуратура. Ее сотрудники установят, соблюдались ли в доме требования по профилактике безнадзорности несовершеннолетних и пожарной безопасности.
Необходимость вмешательства ведомства связывают также с публикациями в социальных сетях: согласно им, мать детей находилась во время происшествия на работе, а отец мог пребывать в нетрезвом состоянии. Ресурс «Провинция.ру» указывает, что официального подтверждения этой информации не поступало, поэтому правоохранителям и предстоит проверить, домыслы это или нет.