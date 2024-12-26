В Челябинской области из-за электроудлинителя погибли дети: подробности расследования

Необходимость вмешательства ведомства связывают также с публикациями в социальных сетях: согласно им, мать детей находилась во время происшествия на работе, а отец мог пребывать в нетрезвом состоянии. Ресурс «Провинция.ру» указывает, что официального подтверждения этой информации не поступало, поэтому правоохранителям и предстоит проверить, домыслы это или нет.