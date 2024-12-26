В Белебее экс-директора компаний приговорены к исправительным работам

Суд установил, что до сентября 2020 года руководители застройщика и генерального подрядчика строительства многоквартирного дома по улице Травницкого в Белебее вступили в сговор для привлечения средств граждан на строительство дома в обход требований законодательства. Они продавали квартиры через потребкооператив «Развитие» по договорам паенакопления. Затем деньги граждан средств перечисляли застройщику. При этом «Развитие» не могло привлекать финансирование на строительство дома, так как не является его застройщиком и не имеет прав на земельный участок под ним.