В Гродно мастер СТО катался на авто клиента, разбил его и оставил на месте ДТП

Выяснилось, что в конце ноября 35-летний гродненец отдал свой «Ситроен» на СТО, чтобы мастер заменил масло в авто. 27-летний работник пообещал, что выполнил работу в течение двух дней. А когда не успел из-за загруженности, перезвонил и сказал, что на замену масла потребуется неделя.