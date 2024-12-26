В Гродно мастер СТО катался на авто клиента, разбил его и оставил на месте ДТП

В Гродно мастер СТО разбил машину клиента и скрывал. Подробности рассказал телеграм-канал «102.Неман» УВД Гродненского облисполкома.
Выяснилось, что в конце ноября 35-летний гродненец отдал свой «Ситроен» на СТО, чтобы мастер заменил масло в авто. 27-летний работник пообещал, что выполнил работу в течение двух дней. А когда не успел из-за загруженности, перезвонил и сказал, что на замену масла потребуется неделя.
Однако спустя неделю мастер СТО просто перестал отвечать на звонки мужчины. А на днях горожанин случайно увидел свою машину со следами после ДТП, припаркованную в частном секторе. У иномарки были технические повреждения в виде вырванного шруса. Тогда мужчина позвонил в милицию.
Оперативники установили, что мастер СТО катался на машине по городу, попал в аварию и оставил машину на месте ДТП. Его будут судить за угон.
Тем временем один человек попал в больницу после ДТП Geely с лосем в Узденском районе.