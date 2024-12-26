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Количество ликвидаторов ЧС в Анапе увеличили до 8 тысяч человек

На загрязненном мазутом побережье Анапы число волонтеров увеличили до 8 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Источник: пресс-служба администрации Анапы

Загрязненные 54 км побережья Анапы разделили между 41 муниципалитетом, за каждым закрепили отдельный участок, на котором сотрудники районов, сельских поселений и муниципальных учреждений будут работать до полной ликвидации последствий разлива мазута. От каждого муниципалитета работает не меньше 100 человек — всего более 4 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что уборкой пляжа в Анапе занимается не менее 4 тыс. волонтеров. Вчера, 25 декабря, на Черноморском побережье собрали больше 4 тыс. т загрязненного мазутом грунта.

экология