Количество ликвидаторов ЧС в Анапе увеличили до 8 тысяч человек

Загрязненные 54 км побережья Анапы разделили между 41 муниципалитетом, за каждым закрепили отдельный участок, на котором сотрудники районов, сельских поселений и муниципальных учреждений будут работать до полной ликвидации последствий разлива мазута. От каждого муниципалитета работает не меньше 100 человек — всего более 4 тыс. человек.