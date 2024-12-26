До последнего надеялись. Двое уральцев погибли в авиакатастрофе под Актау

Супруг разговаривал с Нарминой вечером 24 декабря, перед вылетом, пишут «Известия». Женщина сказала ему, что у неё всё хорошо и она уже в дороге. После вестей о крушении самолёта родственники Нармины забили тревогу. Они знали, что она летела в этом лайнере. Но новостей о ней не было. На связь она не вышла.