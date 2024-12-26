До последнего надеялись. Двое уральцев погибли в авиакатастрофе под Актау

В авиакатастрофе возле Актау в Казахстане погибли два человека, имеющие прямое отношение к Екатеринбургу. Это бортпроводник «Уральских авиалиний» Рамин Агаев и жительница столицы Урала Нармина Игидова. Подробности — в материале на сайте ural.aif.ru.
Ехала к внукам.
О гибели Нармины Игидовой стало известно уже 25 декабря. О ней известно, что ехала из Баку от одной из дочерей. В Грозном собиралась пересесть на транспорт до Нальчика, где живут вторая её дочь и внуки. А в январе туда же собирался приехать из Екатеринбурга её муж Башир.
Супруг разговаривал с Нарминой вечером 24 декабря, перед вылетом, пишут «Известия». Женщина сказала ему, что у неё всё хорошо и она уже в дороге. После вестей о крушении самолёта родственники Нармины забили тревогу. Они знали, что она летела в этом лайнере. Но новостей о ней не было. На связь она не вышла.
Близкие Нармины до последнего надеялись на то, что она жива. Ведь 32 человека выжили. Возможно, она могла быть среди них, просто не имела возможности позвонить. Родственники обзванивали больницы, звонили в экстренные службы. Но потом все надежды рухнули.
Был бортпроводником.
Ещё одним погибшим стал Рамин Агаев. Он жил в Кировской области, в 2018 году окончил журфак Вятского госуниверситета. Последние два года проживал в Москве. Работал бортпроводником в авиакомпании «Уральские авиалинии».
28 ноября ему исполнилось 28 лет. А 25 декабря его жизнь оборвалась.
Близкие молодого человека надеялись на то, что он жив. В официальном сообщении авиакомпании тоже говорилось, что, по предварительной информации, Рамин выжил, просто пока не вышел на связь.
26 декабря стало ясно, что мужчина погиб. В Вятском госуниверситете помнят его как умного, доброго и талантливого. Вспоминают, что он занимался музыкой.
«Пусть земля тебе будет пухом, Рамин… Глубокие соболезнования родным и близким», — говорится в некрологе вуза.
«Уральские авиалинии» также отреагировали на гибель своего сотрудника. Родным и близким погибшего авиакомпания выразила искренние соболезнования.
Погибли семеро россиян.
Всего на борту самолёта, упавшего под Актау утром 25 декабря, находились 62 пассажира и пятеро членов экипажа. Среди пассажиров было 16 граждан России. Выжили 32 человека. Из них девять россиян.
За гражданами России утром 26 декабря в Актау вылетел спецборт МЧС России. «Ил-76» доставил в Москву восьмерых взрослых и ребёнка. Санитарный рейс был осуществлён по указанию президента страны Владимира Путина. Шестеро из девяти выживших находятся в тяжёлом состоянии. Их разместят в институте Склифосовского и центре Пирогова.
Тем временем власти Казахстана заявили о том, что опознаны 38 погибших. По факту катастрофы ведётся расследование. В нём участвуют Россия, Азербайджан и Казахстан.