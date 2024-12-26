В Брянской области подросток получил пулю в голову и ходил с ней пять лет

До этого в Москве врачи спасли 12-летнего мальчика, который семь лет ходил с частью наушника в носу. Весь этот период он жаловался на гаймориты и плохой запах из носа, но врачи не могли увидеть амбюшур, так как он «маскировался» под слизистую оболочку.