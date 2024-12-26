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Спасатели МЧС приступили к разбору самолета

На данный час на месте происшествия продолжаются работы по разбору конструкций самолета, сообщает ИА El.kz.

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В ликвидации последствий задействованы 306 человек, 101 единиц техники, 2 воздушных судна и 6 кинологических расчета. В работах участвуют сотрудники МЧС, МВД, МО НГ, а также работники негосударственной противопожарной службы, Центра медицины катастроф, бригады скорой медицинской помощи и местные исполнительные органы, также МЧС Азербайджана.

Бригадами ЦМК МЧС РК продолжается медицинское обеспечение аварийно-спасательных работ на месте крушения самолета. Психологи Центра медицины катастроф продолжают оказывать помощь родственникам, прибывающим в Актау.

МЧС