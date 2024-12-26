Теракт на судне Ursa Major: подробности и мнения экспертов

Военный эксперт и политолог Александр Степанов рассказал ТАСС, что к теракту против российского сухогруза может быть причастен «коллективный Запад». Степанов также отметил, что в последнее время страны НАТО активизировали военные учения в Средиземноморском, Балтийском и Черном морях, в том числе и по отработке применения ударных беспилотных морских аппаратов. Осуществлены и поставки странам альянса подводных дронов-камикадзе производства норвежской компании Kongsberg Defence и немецкой фирмы Seafox.