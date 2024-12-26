Теракт на судне Ursa Major: подробности и мнения экспертов

Крушение российского грузового судна Ursa Major в Средиземном море произошло вследствие террористического акта. Об этом заявила компания «Оборонлогистика», сообщает ТАСС.
23 декабря около 13:50 мск на судне последовательно прогремели три взрыва с правого борта кормы. После этого корабль начал крениться до 25 градусов, что свидетельствовало о поступлении воды.
В беседе с KP.RU военный эксперт капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин озвучил версию, что взрывчатку на судно могли поместить в Санкт-Петербурге. Именно оттуда сухогруз Ursa Major отправился во Владивосток. По мнению военного аналитика, к организации теракта могли быть причастны США или Украина. Подобное мнение KP.RU высказал и ветеран военно-морской разведки полковник в отставке Александр Полежаев.
Военный эксперт и политолог Александр Степанов рассказал ТАСС, что к теракту против российского сухогруза может быть причастен «коллективный Запад». Степанов также отметил, что в последнее время страны НАТО активизировали военные учения в Средиземноморском, Балтийском и Черном морях, в том числе и по отработке применения ударных беспилотных морских аппаратов. Осуществлены и поставки странам альянса подводных дронов-камикадзе производства норвежской компании Kongsberg Defence и немецкой фирмы Seafox.
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник рассказал News.ru, что определить, снаружи или изнутри судна закладывалась взрывчатка, можно с помощью снятия проб. Политик допустил, что теракт могли организовать западные спецслужбы, замаскировавшиеся под украинскую сторону.
Версия террористического акта, которую озвучил собственник затонувшего судна, становится приоритетной, вытесняющей предыдущие предположения о технических проблемах или взрыве в машинном отделении сухогруза.