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Обвиняемый в передаче взятки 29-летний депутат парламента Башкирии не смог обжаловать арест

Участвовавшего в СВО депутата из Башкирии оставили под стражей.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 26 декабря, Верховный суд Башкирии оставил без изменений решение Советского районного суда Уфы об аресте 29-летнеего депутата парламента Алексея Локотченко до 30 января следующего года. Об этом со ссылкой на объединенную пресс-службу судов республики сообщило издание «РБК Уфа».

Согласно версии следствия, в период с августа по декабрь этого года Локотченко, будучи директором «Юридической компании РСК» предложил адвокату, обвиняемой в незаконной банковской деятельности, способ избежать уголовной ответственности — заключить контракт с российским Министерством Обороны о пребывании в добровольческом формировании.

Депутат предложил стать посредником в передаче должностным лицам Минобороны взятки в размере 10,2 миллиона рублей за оформление военного билета, заключение контракта и последующее фиктивное пребывание в добровольческом отряде.

Впоследствии с поличным ФСБ задержала подчиненного Локотченко из отряда «Архангела Михаила» бригады «Дикая дивизия Донбасса» — он передавал первую часть суммы — 5,2 миллиона. После этого задержали и самого парламентария. На него завели уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере». В настоящее время он арестован.

— В отношении второго посредника возбуждено уголовное дело, на время расследования он заключен под стражу, — сообщает СК.

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